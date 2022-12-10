Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz

Seçimler için son dönem vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bayrağı gençlere teslim edeceğini belirtti.

2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlere 7 aylık süreç kalmışken siyaset arenasında maraton devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında son dönem vurgusu yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde son kez aday olacağını ardından bayrağı gençlere teslim edeceğinin mesajını verdi.

"2023'te son defa destek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kısmını inşa edip bu bayrağı gençlere devredeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te son kez destek istiyoruz

"Devraldığımız Türkiye ile teslim edeceğim Türkiye arasındaki farkı herkes görebilmektedir"

2023'e böyle yürüyeceğiz vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye arasındaki farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görebilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Muhasebeyi kimseye bırakmadan kendi kendimize yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin, elbette eksiklikleri, hataları olabilir. Eski Türkiye’nin en büyük sorunu, milletin yetki verdiklerinden; ülkeye ve millete vermedikleri hizmetin hesabının sorulmamasıydı. Biz bu muhasebeyi kimseye bırakmadan kendi kendimize yapıyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz." diye konuştu.