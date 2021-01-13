Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 yılında tekrar kazanacağız. Hem Cumhurbaşkanlığını hem de TBMM’nin çoğunluğunu alacağız.” dedi.

AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerine yönelik çok net konuştu.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis'in çoğunluğunu alacaklarını dile getiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın da güçlenerek yoluna devam edeceğini yineledi.

"EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS'İ ALACAĞIZ"

Erdoğan, "Biz milletin kurduğu ve bugüne milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü ve ilhamımızı milletten alırız. 2023'te de her mecliste ezici bir çoğunlukla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de yeniden kazanacağız. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te tekrar kazanacağız ViDEO

"AK PARTİ KENDİNİ YENİLEME KAPASİTESİ EN YÜKSEK OLAN PARTİDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Hedefimiz şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamaktır.

Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl bir milyon artırmamız milletimizin partimize sahip çıktığını gösteriyor.

AK Parti kendini yenileme kapasitesi en yüksek olan partidir.

"BİZİ KURULAN TUZAKLAR YORMUYOR"

Gönlünü kazanmak için kapısını çalmadığımız derdini dinlemediğimiz bir kişi varsa bu bizim eksiğimizdir.

‘Bizi dostun attığı gül yareler’ diye bir söz vardır. Bizi kurulan tuzaklar yormuyor.

Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin tavırlarıdır.”