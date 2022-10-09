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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimler için gençlere seslendi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimler için gençlere seslendi

    2023'te yapılacak seçimler için gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum." mesajını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 19:10
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 19:31
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Gençlik Buluşması'na katılmak üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na geçti.

    Burada yaptığı açıklamada gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ülke için önemine değindi.

    "Gençliğimiz Ayasofya'nın açılması ve baskıların kalkması mücadelesiyle geçti"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlik yıllarından örnek vererek, "Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması mücadelesiyle geçti." dedi.

    Salondaki gençlere, "Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var." diyerek seslenen Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerin önemini vurguladı.

    "Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum"

    Erdoğan, "Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençlerimizde bunları aşacak azmi iradeyi enerjiyi görüyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

    "Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon insanı birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim ne terör örgütlerine ne de sapkın akımlara kaptıracak bir tane dahi evladımız yoktur. Gençlerin bize gelmesini beklemeyecek biz onlara gideceğiz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetle buluşturduysak Türkiye yüzyılının inşasını da sizlerle gerçekleştireceğiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimler için gençlere seslendi ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 te yapılacak seçimler için gençlere seslendi #1

    "Gençlerimizde bunları aşacak azmi iradeyi enerjiyi görüyorum"

    Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması mücadelesiyle geçti. Sultan Ahmet'in dili olsa da konuşsa. Oradaki Dikilitaş'ın önünde Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim o açılışı bize nasip etti. Bunun daha gerisi de olur mu inşallah o da olur. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençlerimizde bunları aşacak azmi iradeyi enerjiyi görüyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 te yapılacak seçimler için gençlere seslendi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 te yapılacak seçimler için gençlere seslendi #3


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