Petrol
100.99
-1.73%
Euro
17.5663
0.57%
Dolar
17.2287
1.50%
Altın
962.91
0.01%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
348.545
3.44%
BTXN Coin
6.59
-1.05%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuştu

    2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 20:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuştu

    2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar gelecek...


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi
    Transfer dosyası

    Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Cinnet getiren adamın öldürdüğü eşi ve oğlu defnedildi
    3. Sayfa

    Cinnet getiren adamın öldürdüğü eşi ve oğlu defnedildi

    Görüş Bildir