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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuştu
2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 20:33
2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...