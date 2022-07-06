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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuştu

2023'te yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." ifadelerini kullandı.