Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde yeni bir zafere imza atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

AK Parti'nin kadın kollarına fazlasıyla önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye sayısının da diğer partilere fazlasıyla fark attığına dikkat çekti.

CHP'YE TACİZ TECAVÜZ GÖNDERMESİ

Cumhubraşkanı Erdoğan, "Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğinde hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştular. Kendi partilerindeki kadınlara yönelik taciz, baskı, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir." dedi.

2023 SEÇİMLERİNDE ZAFER ELDE EDECEĞİZ

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023'ü sadece biz değil, karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Ülkemizin elde ettiği kazanımları koruyabilmenin yolu 2023'te milletimizin desteğini alabilmekten geçiyor.

2023'te çok büyük bir zafere beraberce imza atacağız.

KADIN EVİN TEMELİDİR

Erkek evin direğiyse kadın da temelidir. Kadının sarıp sarmalamadığı ailenin dağılıp gitmesi kaçınılmazdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te zafer elde edeğiz VİDEO

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