Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan müsilaj sorununa değinerek, "Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını hatırlıyoruz. İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz" dedi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar daima balıkçıların yanında olduklarını vurgulayarak, "Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Balıkçılara yönelik desteklerinin sadece bunlarla kalmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık.



Ayrıca balık stoklarımızı artırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Verdiğimiz bu desteklerin karşılığını da hamdolsun aldık, alıyoruz.

"BALIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçıların yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağlanan destekler sayesinde su ürünlerinin her zaman rekorların sektörü olduğunu dile getirerek, "2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek, bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

DENİZLERİN KORUNMASI GEREKTİĞİNE VURGU YAPTI

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ SAHNELERİ GÖRDÜK, İHMALKARLIĞIN BEDELİNİ MİLLETÇE ÖDÜYORUZ"

Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum.



En son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz sadece kendi kara sularımızda değil artık uluslararası sularda da boy gösteriyor. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülkeyle de müzakerelerimizde son aşamaya geldik.

YURT DIŞI BALIKÇILIK GİRİŞİMLERİ ARTACAK

Yenikapı'daki 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda konuşan Erdoğan, balıkçıların avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza attıklarını, başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağlanan ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardıklarını, 12 ülkeyle de müzakerelerde son aşamaya geldiklerini, halihazırda Moritanya başta olmak üzere 8 farklı ülkede avcılık faaliyetinde bulunulduğunu söyledi.

Bu faaliyetleri başka ülkeler gibi sömürgeci anlayışla değil, kazan-kazan anlayışıyla yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizle birlikte yerel halkın, dost ve kardeş devletlerin de ortaya çıkan katma değerden istifade etmesini sağlıyoruz. Farkını hissettiren Türk yatırımcılarımız, kurdukları fabrikalarda ürünlerini işleyip bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam oluşturuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde yurt dışı balıkçılık girişimlerini daha da artıracaklarını belirterek, "Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere kalkan, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)