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Haber Merkezi

Bütçe görüşmelerinden sonra ilk AK Parti grup toplantısı TBMM'de yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verirken 2025 yılından beklentilerini dile getirdi.

"BÜYÜMEMİZ 17 ÇEYREKTİR DEVAM EDİYOR"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Milletimize hizmet etmeye odaklanacağız. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz.

"ÇARKLAR DÖNÜYOR, TURİZM REKORA KOŞUYOR"

İlk günden beri tam desteğimizi alan ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor, istihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm İnşallah rekora koşuyor.

Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3 çeyreğinde bir trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.

"2025 DAHA İYİ OLACAK"

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ TİTİZLİKLE YÖNETECEĞİZ"

İstikrarı bozmadan, güven ortamınız zedelemeden, para ve maliye politikalarını sarsmadan, muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin, bu şekilde dua ediyorum."