AK Parti'nin büyük kongre günü...

Kongre dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonu dolduran ve salonun dolu olması nedeniyle içeri giremeyen partilerin bazıları da dışarıda beklemeye başladı.

AK Parti'nin 21 yıllık başarısına vurgu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde coşkulu kalabalığa seslendi.

Tezahürat seslerinin yükseldiği kongre alanında Erdoğan AK Parti'nin 21 yıllık başarısının arkasında yatan çalışmaları tek tek hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Eğitimde yapılan çalışmalar

"Sağlık sistemini baştan sona yenilediğimizi görecekler"

"Hakim-savcı sayımızı 24 bine yaklaştı"

"15 Temmuz gibi destanları nasıl yazdığımızı görecekler"

Sosyal yardımlarda yapılan çalışmalar

Sosyal yardımlara baksalar; Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın, her mazlumun yanında yer aldığımızı, engellileri eğitimden istihdama hayatın her alanında desteklediğimizi, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu görecekler.