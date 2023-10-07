Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan AK Parti hizmetlerini tek tek anlattı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde AK Parti'nin 21 yıldır başarısında tarımdan eğitime yapılanları tek tek hatırlattı.

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ensonhaber.com

AK Parti'nin büyük kongre günü...

Kongre dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonu dolduran ve salonun dolu olması nedeniyle içeri giremeyen partilerin bazıları da dışarıda beklemeye başladı.

AK Parti'nin 21 yıllık başarısına vurgu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde coşkulu kalabalığa seslendi.

Tezahürat seslerinin yükseldiği kongre alanında Erdoğan AK Parti'nin 21 yıllık başarısının arkasında yatan çalışmaları tek tek hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Eğitimde yapılan çalışmalar

Eğitime baksalar; Derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76’dan 208’e yükselttiğimizi, okullarımıza 800 bin yeni öğretmen atadığımızı, üniversite öğrenci sayımızı 7,5 milyona çıkarttığımızı, yurt kapasitesini 950 bine ulaştırdığımızı, mesleki eğitimi güçlendirdiğimizi görecekler.

"Sağlık sistemini baştan sona yenilediğimizi görecekler"

Sağlığa baksalar; Hastane yatak kapasitemizi 164 binden 268 bine ulaştırdığımızı, şehir hastaneleriyle hizmet kalitesini zirveye çıkardığımızı, sağlık sistemini baştan sona yenilediğimizi görecekler.

"Hakim-savcı sayımızı 24 bine yaklaştı"

Adalete baksalar; Hakim-savcı sayımızı 24 bine yaklaştırdığımızı, yargının yükünü azalttığımızı, adalet sisteminin altyapısını yenilediğimizi, yargıyı vesayetin güdümünden kurtarıp adına hüküm verdiği millete ram ettiğimizi görecekler.

"15 Temmuz gibi destanları nasıl yazdığımızı görecekler"

Güvenliğe baksalar; İstiklalimize ve istikbalimize göz diken terör örgütlerinin, onları üzerimize salan emperyalistlerin heveslerini nasıl kursaklarında bıraktığımızı, sınır ötesi harekâtları ve 15 Temmuz gibi destanları nasıl yazdığımızı görecekler.

Sosyal yardımlarda yapılan çalışmalar

Sosyal yardımlara baksalar; Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın, her mazlumun yanında yer aldığımızı, engellileri eğitimden istihdama hayatın her alanında desteklediğimizi, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu görecekler.

Ulaştırma alanında yapılan çalışmalar

Ulaştırmaya baksalar; Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 3 bin 630 kilometreye, tünellerimizin adedini 486’ya, havalimanlarımızın sayısını 57’ye çıkardığımızı, ülkemizi hızlı trenle tanıştırdığımızı, internet ve e-devlet gibi haberleşme devrimleri gerçekleştirdiğimizi görecekler.

Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz keşfi

Enerjiye baksalar; Kurulu gücümüzü 105 bin 417 megavata yükselttiğimizi, Karadeniz’de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yaptığımızı ve bunun sevincini faturalardaki indirimle milletimizle paylaştığımızı, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkemizi öne geçirdiğimizi görecekler.

Tarımda yapılan çalışmalar