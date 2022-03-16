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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21'inci yüzyıla Türkiye damgasını vuracak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21'inci yüzyıla Türkiye damgasını vuracak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci yüzyıla Türkiye ve Türk milletinin damgasını vuracağını ve buna engel olmak isteyenlerin hezimete uğrayacağını söyledi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 15:35
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

    Erdoğan burada davetlilere ve Türk milletine seslenirken gündeme ilişkin açıklamalarının yanında Türkiye'nin terörle mücadelesine ve tarihi hedeflerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

    "21'İNCİ YÜZYILA TÜRKİYE DAMGA VURACAK"

    21. yüzyılın Türkiye'nin ve Türk milletini yüzyılı olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı, "İstiklal Marşı'nda ne diyor; 'Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.'

    Bugünümüz dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız bugünden daha güvenli ve huzurlu olacaktır. 21'inci yüzyıla -altını çizerek söylüyorum- Türkiye ve Türk milleti inşallah damgasını vuracaktır." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21'inci yüzyıla Türkiye damgasını vuracak VİDEO

    "HEZİMETE UĞRAMAYA DEVAM EDECEKLER"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

    "Bu kutlu yürüyüşü engellemek için milletimizin birliğine, beraberliğine kardeşliğine kastedenler hezimete uğramaya devam edeceklerdir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 inci yüzyıla Türkiye damgasını vuracak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 inci yüzyıla Türkiye damgasını vuracak #2


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