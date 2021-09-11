Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasedini dinleyince duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri kendi sesinden dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıl önce seslendirdiği şiiri dinleyince gözyaşlarına hakim olamadı VİDEO

22 YIL ÖNCE SESLENDİRDİĞİ ŞİİRLERİN KASEDİ ARMAĞAN EDİLDİ

26 Mart 1999'da Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a hediye edildi.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Kendi sesinden şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.