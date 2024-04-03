Cumhurbaşkanı Erdoğan: 22 yıllık zorlu mücadelenin heba edilmesine izin vermeyiz Seçim sonuçlarını değerlendirmek için kurmaylarını toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıktan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini vurguladı.

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31 Mart yerel seçim maratonu sona erdi.

CHP'nin birinci parti olduğu seçimde AK Parti kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti seçildi.

Hal böyle olunca 'Vatandaşlarımızdan gerekli mesajı aldık' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini ayağa kaldırmak için kolları sıvadı.

Sonuçların ardından kurmaylarını topladı: Yerel seçim masaya yatırıldı

Bu kapsamda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.

Toplantıda AK Parti'nin ana gündem maddesi yerel seçim sonuçları oldu.

MYK'da yerel seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılmasının ardından sandıktan çıkan tablo masaya yatırıldı.

AK Parti'nin oy oranındaki gerilemeye dikkat çeken Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki oy düşmesini de es geçmedi.

Yaşanan ok kaybına vurgu yaptı

Partinin ciddi bir oy kaybı yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti’ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi.

AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesiyle ilgili hem teşkilattan hem genel merkezden hem de adaylardan kaynaklandığını da söyleyen Erdoğan'ın, konuyla ilgili gerekli adımları atacağı bilgisi paylaşıldı.

Sebepleri sıraladı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığı, Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da derinleşen enflasyon baskısını sandığa küsme sebepleri arasında sıraladığı da öğrenildi

Gerekli öz eleştirinin yapılacağını sık sık vurgulayan Erdoğan'ın “Son 22 yılda tam 17 kez sandıkları bizim için patlatan milletimizin, 31 Mart’ta bizi CHP’nin arkasına niçin ittiğini çok iyi analiz etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

"Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ortada sadece bir oy kaybının değil, kan ve ruh kaybının olduğunu da söylediği bildirildi.

Erdoğan'ın ayrıca, “Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: