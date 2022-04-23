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    Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi

    Çocuk bayramında çocuklarla bir araya gelip şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savaşı çocuklar için bitirmek istiyoruz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 15:17
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde katıldığı 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde çocuklarla buluştu.

    Konuşmalarının ardından çocukları sahneye alan Cumhurbaşkanı, çocukların 23 Nisan şarkısına eşlik etti.

    Çocuklara armağan edilen bayramda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı çocuklar için bitirmek istediğini söyledi.

    "Çocuklarımızın hayatımızı güzelleştiren gülüşüne ihtiyacımız var"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları ise şu şekilde;

    "Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın devam etmesini endişeyle takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne daha çok ihtiyacımız var.

    Bizim savaşı bitirmek için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi

    "Salgın dönemi geride kaldı, temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun"

    Salgın döneminde evden çıkamadığınızı biliyorum. Bu günler geride kaldığına göre, temiz havayla tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Dersleriniz dışında, spor edebiyat gibi kendinisi mutlu edeceğiniz alanlarda çalışın."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi #3


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