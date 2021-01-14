Aşı uygulamasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 30 milyon doz aşının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı uygulamasının ardından kameraların karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çin'den gelecek koronavirüs aşılarına değindi.

"30 MİLYON DOZ DAHA GELECEK"

Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim olduğunu söyleyen Erdoğan, "İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz daha aşı gelecek VİDEO

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BAKAN KOCA: TÜRKİYE KADAR HIZLI AŞI YAPABİLEN BAŞKA ÜLKE YOK

Erdoğan'ın ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Salgından kurtulabilmek için herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, "Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Koca: Türkiye kadar hızlı aşı yapabilen başka ülke yok VİDEO