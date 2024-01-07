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Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı! İşte o isimler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı! İşte o isimler.. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı. Merakla beklenen adaylar ise şu şekilde..