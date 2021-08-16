Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 yeni fabrikanın açılışına katıldı

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrikanın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının başından beri battık diyerek millete karamsarlık pompalayanlara en güzel cevaptır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.

Sözlerine yatırımlarda bulunan sanayicilere teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılacak yeni fabrikaların Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini gösterdiğini söyledi.

"BİTTİK, BATTIK DİYENLERE EN GÜZEL CEVAP"

Salgının başından bu yana karamsar bir atmosfer çizmeye çalışanlar hakkında da konuşan Erdoğan, açılan yeni fabrikaları işaret ederek, "Bittik, battık diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Bu tesisler ülkemizin gücünü gösteriyor

"TÜRKİYE'NİN SANAYİ GÜCÜNÜ GÖRMEK İSTEYENLER BURAYA GELSİN"

Son olarak Türkiye'nin kapasitesini ve sanayi gücünü görmek isteyenlerin açılan fabrikaları ziyaret etmesi gerektiğini de belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımlar için sanayicilerimizin her birine teşekkür ediyorum. Bu üretim tesisleri ülkemizin gücünü ve potansiyelini göstermenin yanında, salgının başından beri yandık, bittik, battık diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımaktadır. Türkiye'nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri, gelip burayı ziyaret etmeye davet ediyorum.





"DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 3 KÜÇÜLDÜĞÜ YERDE BİZ 1,8 BÜYÜME KAYDETTİK"

İhracat ve sanayi başta olmak üzere tüm temel verileri,Türk ekonomisindeki tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü 2020'de biz yüzde 1,8 büyüme kaydettik. G20 arasında 2. sırada yer aldık. 2021 ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümeyi yakaladık, ikinci çeyreği de ciddi bir büyüme ile kapatacağız. Sanayi üretimi tarafından özellikle güzel haberler alıyoruz. Türk ekonomisi; talep, üretim ve ihracat açısından dengeli ilerleyerek bir girişim ekonomisine dönüşüyor. Türkiye bir taraftan ayağındaki prangaları parçalarken diğer taraftan üretim ve ihracatta dünyada yeni bir lige yükseliyor.





"TÜRK EKONOMİSİ ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRDİ"

Pozitif gelişmeler istihdama da yansıdı. Haziran ayı işsizlik rakamlarında işsizlik rekor düşüşle yüzde 10,6'ya geriledi. Türk ekonomisi atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Yabancı kuruluşların büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediklerini görüyoruz.

Küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke olarak güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme hedefimizden asla taviz vermiyoruz ancak başkaları gibi alın terini sömürmeyi de hoşgöremeyiz. Vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum.





'YEŞİL EKONOMİ' VURGUSU

Yangınlar, sel, müsilaj gibi afetler ülkemizi nasıl bir tehlikenin beklediğini açıkça gösteriyor. Herkese düşen görevler bulunuyor. Sanayimiz başta olmak üzere tüm ekonomimizin yeşile ve çevreye saygılı olması şarttır. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz."



