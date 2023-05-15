Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık." ifadelerine yer verdi.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimleri için karar verildi.

Hummalı çalışmaların ardından milyonlarca seçmenin sandığa gittiği Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde adayların oy oranında seçilme yeterliliğine ulaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oy alırken, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oya ulaştı.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen açıklamaya göre, seçimin 2. tura kaldığı belirtildi.

"14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk Milleti olmuştur"

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir.

Milletimiz; Kandil’den, Pensilvanya’dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır.

Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur.

"Yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır"

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir.

14 Mayıs’ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygı değer oyları için teşekkür ediyorum.

Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır.

"28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacağız"

Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz.

28 Mayıs’a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız.

Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık.

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun."