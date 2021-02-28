28 Şubat yıl dönümünde bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım" dedi.

Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan videolu bir paylaşım geldi.

“Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım” başlığı ile yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE HAPSE ATILDIM"

“28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi.

"HALKIN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ İLK CUMHURBAŞKANIYIM"

Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum.

"DARBE İNSANLIK SUÇUDUR"

Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım ViDEO

