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29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in yeni bir devlet değil, Türk Milleti'nin binlerce yıllık devletler silsilesinin son silsilesi olduğuna vurgu yaptı.



Erdoğan'ın konuşmasından önemli ayrıntılar şöyle:

Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümü kutlu olsun.Milli mücadelenin başkomutanı Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istikbal ve istiklalimizin inşasında emeği olan kahramanlarımızın her birini saygıyla yadediyorum. Bin yıldır bu toprakları vatanımız olan tescillemek için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. İster üniformalı ister TUSAŞ'taki olduğu gibi üniformasız olsun hayatları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"CUMHURİYETİMİZ, BİNLERCE YILLIK BİR DEVLETİN YENİDEN BAŞLANGICI"

Kendi çıkarları dışında hiçbir insani değeri önemsemeyen küresel teröristlerin anlamadıkları bir hakikat var. Bu hakikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim binlerce yıllık devletler silsilemizin son temsilcisi olduğudur. Onlar sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil, yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kurulmuştur.

"İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"