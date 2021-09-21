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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'yı ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'yı ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular masada olacak.
    • AA
    • 21.09.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:18
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek.

    Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.

    RUSYA ZİYARETİ DUYURDU

    Daha önce söz konusu ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin gündeminin oldukça geniş olacağını belirterek "Zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var." dedi.

    Kremlin Sözcüsü, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül de Rusya yı ziyaret edecek #1

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