Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında konuştu Engelli öğretmenlerin atama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş öğretmenlerin maaşının 25 bin, uzman öğretmen maaşının da 22 bin 500 lirayı bulduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, öğretmenlerin her iyileştirmeden yararlanmaya devam edeceğini de belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti döneminde Türkiye'de eğitim alanında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Şehit öğretmenleri anmayı da ihmal etmeyen Erdoğan, engelli öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması yapılan engelli öğretmenlerin şehir içi yer değişikliği isteklerinin de karşılandığı bilgisini paylaştı.

"Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu"

Daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu'na değinen Erdoğan, hayata geçirilen reformla öğretmenlerin çalışma koşullarında yapılan iyileşmeleri hatırlattı.

"Bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık" diyen Recep Tayyip Erdoğan, "Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir." dedi.

"Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki sözleri şu şekilde:

"Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olmamızın en göstergelerindendir. Ülkemizi bu alanda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Sizlerin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bu bölgedeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı."

"Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek"

"Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki en önemli reformlarımızdan biridir. Bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık. Birileri tabii ki yine ortalığı karıştırmak istedi. Yalancı yalancılığıyla kaldı. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir. Ülkemizi dünyaya örnek olacak bir seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

"Engellileri ihmal eden bir ülke potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir"