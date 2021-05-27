Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan petrol müjdesi geldi.

Son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık.

"3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK"

Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.

Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık.

Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 kuyuda petrol keşfettik VİDEO