Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti

Mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanan Mülteci Çocuk tablosu, resepsiyon öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişine yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

"Mülteci Çocuk” temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

"MÜLTECİLER VE GÖÇ KONUSUNA DİKKAT ÇEKİYOR"

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan “Mülteci Çocuk” tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.

ERDOĞAN'IN İMZASI VAR

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.