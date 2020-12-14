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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kıstılaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz uygulanacak." dedi.