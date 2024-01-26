Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesajı: 'Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız' Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin İstanbul'a dikkat çekerek Murat Kurum'un dün lansmanda açıkladığı projeler için mutluluk duyduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını İstanbul’da kıldı.

Erdoğan, namaz sonrası Hz Ali Camii’nden ayrılırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde F-16 konusu, İsveç konuları yer aldı. Bir diğer önemli gündem maddesi de yerel seçimler oldu.

"İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm"

Bir kez daha İstanbul için mesaj veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bilmiyorum lansmanı nasıl buldunuz. Ben izlediğim bölümlerde, tamamını izleyemedim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı. İzlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir Genel Başkanı olarak bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.

İstanbul vizyonunu açıkladı

Bilindiği üzere Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, dün düzenlenen programda İstanbul'un tüm sorunlarına ilişkin projelerini açıkladı.

Ulaşım, gençler ve öğrenciler, kentsel dönüşüm, sokak köpekleri gibi konulara ilişkin önemli çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.