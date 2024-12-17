DHA

Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. Girişimci İş Adamları Vakfı Girişimcilik Ödülleri Töreni düzenlendi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video mesaj ile katıldı.

Burada sanayi üretimine ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz." ifadesinde bulundu.

"GİRİŞİMCİLİK, MİLLETİMİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği video mesajda şu ifadelerde bulundu:

Girişimci İş Adamları Vakfı'nın kıymetli mensupları, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Türkiye girişimci buluşmasının ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Girişimcilik ödüllerinin 11'incisini almaya hak kazanan kurumlarımızı, şirketlerimizi ve girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Girişimcilik, milletimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda; milletimizin her bir ferdinin, girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede etti.

"33 MİLYONA YAKLAŞAN İSTİHDAMIMIZLA, HEM SANAYİ ÜRETİMİNDE HEM DE İHRACATTA REKORLAR KIRARAK İLERLİYORUZ"

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen büyüme ve ihracat rakamlarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında ise şöyle dedi:

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde, bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getirmektedir. Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla, hem sanayi üretiminde, hem ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız, gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.

"21'İNCİ ASRI 'TÜRKİYE YÜZYILI' YAPACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye; bugün, G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere, tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz istikbalimizin teminatı olan gençlerimize, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere, sizlerin desteği ve katkısıyla 21'inci asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımızın kıymetli mensuplarını ve bu programın icrasında emeği bulunanları tekrar tebrik ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



