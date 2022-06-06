Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

3600 ek göstergeyle ilgili memur ve emeklileri sevindirecek duyuruya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi.

3600 ek göstergeyle ilgili memur ve emeklileri sevindirecek duyuruya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi.

Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Erdoğan: Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık

*Erdoğan: Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır

"1. dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki herkes 3600 ek göstergeye yükseltilecektir."

*Erdoğan: Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44500-50150 TL arasında artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ücretli çalışanlar için Temmuz ayında adım atacağız. Yılbaşında ise fotoğrafın geneline bakıp yapılması gereken ne varsa yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...