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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı
- Haber Merkezi
- 06.06.2022 - 18:06
- Güncelleme : 06.06.2022 - 18:10
3600 ek göstergeyle ilgili memur ve emeklileri sevindirecek duyuruya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi.
Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
Erdoğan: Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık
*Erdoğan: Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır
"1. dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki herkes 3600 ek göstergeye yükseltilecektir."
*Erdoğan: Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44500-50150 TL arasında artacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ücretli çalışanlar için Temmuz ayında adım atacağız. Yılbaşında ise fotoğrafın geneline bakıp yapılması gereken ne varsa yapacağız."
Ayrıntılar gelecek...