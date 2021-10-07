Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunun 2022 yılının sonunda çözüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Memurları ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların tahrik edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek göstergesini kendilerine mal etmeye çalışmalarını eleştiren Erdoğan, bu sözü AK Parti'nin verdiğini hatırlattı.

"BU SÖZÜ VEREN BİZİZ"

2022 yılının sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini dolamış. Bu sözü veren biziz. Verdiğimiz sözün hukuki alt yapısını oluşturmaya başlayan yine biziz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR MESELE ÇÖZÜLECEK"

Kısa sürede çalışmaların tamamlanacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen yine biziz. Öyleyse bu zat hala neyi konuşup duruyor? Doğrusu ben bunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge sözünü veren biziz VİDEO



"İLKOKUL SEVİYESİNDE OLMAYAN MANTIKLA KENDİNCE TARIM DENKLEMİ KURUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun şehit ve gazi ailelerinin yanında çiftçileri de kışkırtmaya başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aklınca şehitlerden gazilere herkesi kışkırtmaya çalışan bu kişi, hızını alamayıp ülkemizde en çok destek verdiğimiz kesimlerden biri olan çiftçilerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Bu şahıs, ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla güya kendince tarım denklemi kuruyor." açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge, memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında zamlanmasını kapsıyor.

2022-2023 memur zam oranı belirlenirken yapılan görüşmelerde çıkacağı belirtilen 3600 ek göstergenin ilk yazılı sözleşmede yer alması da bu süreçte gerçekleşti.

25 YILLIK MEMURA 21 BİN LİRALIK İKRAMİYE ZAMMI

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor.

3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak.

HER YIL İÇİN MİNİMUM 1.276 LİRALIK ARTIŞ

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA 950 LİRA ZAM

Ayrıca ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Son olarak ise emekli bir memurun alacağı aylık maaş 4 bin 300 lira iken 3600 ek gösterge ile birlikte bu rakam 5 bin 250 liraya çıkacak.