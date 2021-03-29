DSİ tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisin açılışının yapıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrümüz su gibi aziz olsun inşallah" diyerek dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katıldı.

Burada suyun insan yaşamına etkisi ve ihtiyacına yönelik bir değerlendirme yapan Erdoğan, müjdeyi de verdi.

DUALARLA AÇILDI

Meclis’te bir su kanunu hazırlığına girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından DSİ tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisin resmi açılışını yaptı.

Salonda bulunan protokolün de sahneye alınmasıyla tesislerin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

"BİZLERİ SUDAN MAHRUM BIRAKMA ALLAH'IM"

Açılış duasını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş okudu. Erbaş duasında, "Bizleri sudan mahrum bırakma Allah'ım... Su ihtiyacı olanlara yardım eyle. Sana el açıyoruz, bütün dünya insanlarını yağmurlardan mahrum bırakma, bizleri birlik ve beraberlikten ayırma. Memleketimizi, milletimizi kazalardan belalardan, kuraklıktan, selden, depremden muhafaza eyle Allah'ım." ifadalerine yer verdi.

Sonrasında mikrofonu yeniden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömrümüz su gibi aziz olsun inşallah" diyerek kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 363 tesisi duayla açtı İZLE