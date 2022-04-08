39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetimizin 'Oku' emri üzerine bina edildiğini, Kur'an-ı Kerim'i her şeyin üzerinde tutan kültüre sahip olduğumuzu söyledi.

39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Büyük Çamlıca Camisi avlusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Fuar açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle 2 yıl boyunca gerçekleştirilemeyen fuarların yeniden açılıyor olmasının memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Medeniyetimizin ilk ayet olan 'Oku!' emri üzerine kurulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"Büyük Çamlıca Camii'mizin altında, biliyorsunuz inşallah müzemizi de açıyoruz. Ve bu müzede, senede bir bazen iki kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Ve milletimize tamamıyla bu ojeler inşallah, onların hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle 2 yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Bizim medeniyetimiz, 'Oku!, Yaradan Rabbi'nin adıyla oku!" emri üzerine bina edilmiştir.





"Kur'an-ı Kerim'i her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz"

Ümmü'l Kitab Kur'an-ı Kerim'i ruhu, lafzı ve cismi ile her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz.

Açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi'nde, Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışına kadar pek çok sanat eseri sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu VİDEO



Böyle bir medeniyetin mensuplarının, kitap dostu olması kadar tabi bir durum yoktur. Tarihimizde 50-60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran, bunlardan günümüze kalanları dahi hakkıyla okuyup hıfz etmenin ömre bedel olduğu Gazali gibi, İbni Sina gibi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadın 'kalem kılıçtan keskindir' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder.





"Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık"

Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda, sadece topraklarımızı, sadece kardeşlerimizi geri bırakmakla kalmadık. Aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yoksulluklarla ilgili değil. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklıselim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştür.





"Türkiye Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir"

Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma, üretme konusunda da önünü açmış olmasıdır. Nitekim bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir.

"Okuma oranı 14 yılda 2 katından fazla arttı"

Mesela 2000 yılında ISBN numarası (Uluslararası Standart Kitap Numarası) verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken, bu rakam geçtiğimiz yıl 87 binin üzerine çıkmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir.





Türkiye Diyanet Vakfımızı, 1983 yılı Ramazan'ından beri gerçekleştirdiği bu güzel fuar için tebrik ediyorum. Fuara katılan yayınevlerimiz ve yazarlarımız ile tüm katılımcılara bereketli bir fuar diliyorum Bu vesile ile ilk haftasını geride bırakmak üzere olduğumuz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, Rabbi'mden bizleri sağlıkla, afiyetle, huzurla Ramazan'ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bayrama da eriştirmesini temenni ediyorum."