Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 üniversiteye rektör atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre dört üniversitenin rektörü değişti.

4 ÜNİVERSİTENİN YENİ REKTÖRLERİ BELLİ OLDU

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI GÜLNUR AYBET'E YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ahmet Altay Cengizer'in yerine atandı. Cengizer, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden de alındı.

MÜFTÜLÜKLERDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın ASAN atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla; Kayseri İl Müftülüğüne, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan İl Müftülüğüne Hayri Erenay atandı. Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu atandı.