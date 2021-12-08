Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu

40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun İslam'a yönelik her saldırıya karşı olunduğu mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile beraberindeki il müftülerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul eden Erdoğan, yaptığı konuşmada din görevlilerin yaptığı mesleğin sıradan bir devlet memurluğu olmadığını vurguladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun İslam'a yönelik saldırıların her zaman karşı olunduğu mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ders kitaplarında Hz. Muhammed'i /SAV) tasvir eden resimlerin tespit edildiğini belirtti.

Kitapların imha edilmek üzere toplandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumlularla ilgili gerekli soruşturmaların da başlatıldığını vurguladı.

"BU İŞİN KIYMETİ NE MAKAMLA NE PARAYLA NE ŞÖHRETLE ÖLÇÜLÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yürütülen her görevi ama özellikle de müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmüyoruz. Diğer kamu görevlileri vazifelerini ihmal ettiklerinde veya yanlış yaptıklarında bunun öyle veya böyle bir telafisi vardır. Ama Diyanet mensuplarımız, imamlarımız, müftülerimiz vazifelerini hakkıyla yerine getirmediklerinde koskoca bir milletin bu dünyası da öbür dünyası da berbat olabilir. Bu işin kıymetİ ne makamla ne mevkiiyle ne parayla ne şöhretle ölçülür.





"ANADOLU'DAKİ VARLIĞIMIZI İNANCIMIZA SIKI SIKIYA BAĞLI OLMAMIZA BORÇLUYUZ"

İslam’ın 1443 yıllık birikimini yeni nesillere aktarma sorumluluğunu üstlenmiş kadrolar olarak zor ama bir o kadar da şerefli bir göreviniz var. Bin yıllık vatanımız Anadolu’daki varlığımızı da inancımıza sıkı sıkıya bağlı olmamıza borçluyuz. Nice zorlu sınamalardan nice büyük tehditlerden geçerek bugünlere gelen milletimizi hep İslam’a olan sarsılmaz bağlılığı ayakta tutmuştur.





Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile Viyana kapılarına kadar dayanan ecdadın Meriç’in doğusuna kadar geri çekilmesindeki sebebi de aynı yerde aramamız gerekiyor. İşte bu noktada, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyanet İşleri Reisliği olarak geçen teşkilatın önemi ortaya çıkmaktadır. Rahmetli Menderes’in Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugünkü yapısına kavuşturduğu teşkilatımız kurulduğu günden beri ülkemizde din hizmetlerinin en sahih ve sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bilindiği gibi bu kurumumuzu 2010 yılında müsteşarlık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de aynı konuma sahip başkanlık düzeyine yükselterek yetkilerini ve görev alanlarını genişlettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu VİDEO

FETÖ İLE MÜCADELEDE DİYANET'İN ÖNEMİNE VURGU

FETÖ ihanet şebekesi ile mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’mız çok önemli bir yere sahiptir. Yüce dinimizi kendi karanlık emellerine alet etmeye kalkan herkes, artık karşısında İslam’ı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle milletimize aktaran teşkilatımızın kıymetli mensuplarını bulacaklarını bilmektedir.

"DİN GÖREVLİLİĞİ CAMİDE HİZMET İLE SINIRLI DEĞİL"

Salgın döneminde teşkilat mensuplarımızın büyük bir gayretle ifa ettiği hizmetler takdire şayandır. Bu süreçte din görevliliğinin sadece camide verilen hizmetler ile sınırlı olmadığının, milletimizin hayatının içinde bir konuma sahip bulunduğunun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum.

İl müftülerimizin 2021’deki toplantılarının konusu, salgın süreci, toplumsal değişim ve Diyanet hizmetleri olarak belirlenmesini bu bakımdan isabetli görüyorum.





"İTİBAR SUİKASTİ AMACI TAŞIYAN KAMPANYALAR MORALİNİZİ BOZMASIN"

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum. Sizlerin görevi, günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yürütülen saldırıların çok üzerindedir. Bunun için ne olursa olsun kuşatıcı, birleştirici, gönül kazanıcı, teskin edici yaklaşımınızdan taviz vermemelisiniz.

Vazifenizi aşkla, heyecanla, samimiyetle yürüttüğünüz sürece üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, kazanamayacağınız hiçbir kalp kalmayacağından emin olun.

"BİRİLERİ MİLLETİMİZİ DİNİNDEN UZAK TUTMAK İÇİN UĞRAŞMIŞSA DA BAŞARILI OLAMADILAR"

İslam dünyası itikadı sapkınlıkların yol açtığı derin acılarla boğuşmaktadır. Bugün de yakın coğrafyalarımız başta olmak üzere pek çok yerde benzer sancılar yaşanmaya devam ediyor. Millet olarak bu sıkıntılı süreçlerin üstesinden Allah’ın varlığına ve birliğine olan sarsılmaz inancımız ile, Peygamber Efendimiz’e olan derin muhabbetimiz sayesinde geldik.

Her ne kadar birileri epeyce süre milletimizi dininde uzak tutmak için uğramışsa da hamdolsun başarılı olamadılar. Ülkemizin 4 bir yanında asırlardır varlığını sürdüren ilim, irfan yuvalarına ilave olarak ilahiyat fakülteleri, imam hatip okulları ile camilerde verilen hasbi hizmetlerle milletimiz inancına daime sarılmıştır.





"MİLLETİMİZ İSLAM'A YÖNELİK HER SALDIRIYA KARŞI KOYMUŞTUR"

Milletimiz bununla kalmamış, dünyanın neresinde olursa her Müslüman’ın derdi ile dertlenmiş, İslam’a yönelik her saldırıya karşı koymuştur.

Kudüs davasını en samimi ve en güçlü şekilde bizim insanımız savunmuştur. Son dönemde bilhassa Avrupa’da ortaya çıkan Peygamber Efendimiz’e saygısızlıklara karşı en güçlü tepki, yine bizim milletimizden yükselmiştir. Norveç’te Kur’an-ı Kerim yırtıldığında, insanlarımız nasıl ayağa kalktıysa Danimarka ve Fransa’da Peygamberimiz’e hakaret içeren karikatürler yayınlandığında da milletimiz meydanları doldurmuştur.

"KİTAPLARIN DAĞITIMI DERHAL DURDURULDU"

Son dönemde bilhassa yapılan saygısızlıklara karşı en güçlü kalbi tepkileri dile getirdik. Benzer bir hadise bizim de başımıza geldi.

Maalesef, benzer bir hadise hiç arzu etmediğimiz ve beklemediğimiz bir şekilde, bizim de başımıza geldi. Suriye’de, kontrolümüz altında bulunan bölgelerdeki okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan bazı kitaplarda Peygamber Efendimiz’in tasviri olarak yorumlanabilecek kimi resimlerin yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine kitapların dağıtımı derhal durduruldu. Ve toplanan kitaplar imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Benzer tasvirlerin yer aldığı ve henüz basılmamış başka kitaplar olduğu da belirlendi. Bu kitapları hazırlayanlar ve kontrolünü ihmal edenler başta olmak üzere, yaşanan rezalette sorumluluğu bulunan herkesle ilgili gereken soruşturmalar başlatıldı.

"ZİYADESİYLE ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilinde olmasa bile müteselsil sorumluluk altında bulunduğun bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Hiçbir mazereti izahı olmayacak bu vahim durum konusunda, gereğini inşallah hızla yerine getirecek ve sorumlulardan hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim. Rabbim bizleri, Rabbimize ve Peygamber Efendimiz’e karşı yapılan ve yapılabilecek her türlü saygısızlığa ortak olmaktan muhafaza eylesin. Böyle bir saygısızlığa ortak olarak dünyamızı da ahiretimizi de berbat eylemekten bizleri korusun diyorum.

"CAMİLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK TEMEL GÖREVLERİMİZDEN BİRİDİR"

Değerli kardeşlerim, Camiler Haftası vesilesi ile yayımladığım mesajda da ifade ettiğim gibi, Mescidi Nebi’nin ilk mescit ve ilk karargâh olarak Medine’de inşasından bugüne camiler daima hayatımızın merkezinde yer almıştır. Müslümanlar bu mekânlarda cem olmuş, birleşmiş, bütünleşmiş, aynı safta kalplerini birbirine kenetlemiştir. Hiçbir sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan cihanşümul ümmet kavramı evvela camilerimizde vücut bulmuştur. Birliğimizin, dirliğimizin, Müslümanlığımızın nişanesi olan camilerimize sahip çıkmak, onları ihya ve imar etmek temel görevlerimizden biridir.

Camileri imar etmenin yolu ise buraları tekrar eğitimin, danışmanın, paylaşmanın, ilim ve irfanın velhasıl hayatın merkezleri haline getirmekten geçmektedir. Yeryüzünün süsü camiler olduğu gibi, camilerin süsüdür cemaattir, özellikle gençlerdir.

Çocuklarımızın neşesi ile gençlerimizin heyecanıyla, kadınlarımızın nezaket ve becerisi ile dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocuklarımızı bilhassa da gençlerimizi camiler ile ne kadar kucaklaştırır onlara ne kadar şuur ve kimlik kazandırabilirsek, geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Aynı durum, Avrupa başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yurt dışındaki yerler için de geçerlidir. Bu bakımdan caminin sosyal hayattaki rolünü güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Din görevlilerimizin işi, sadece namaz kıldırmak, cenaze kaldırmak, mevlit okutmak değildir. Asıl sorumluluğumu inşaların kalbini ve zihnini Allah sevgisi ile peygamber sevgisi ile imanımızın esasları ile aydınlatmak, zenginleştirmektir. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimizin gayretleri ile inşallah bunu başaracağımıza inanıyorum."