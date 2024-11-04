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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi.

İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırıma en güçlü duruşu sergileyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklaması şu şekilde:

"9,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNDEN VAZGEÇTİK"

Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruş sergileyen ülkelerden biriyiz. Siyonistlerin ülkemizi hedef almasına rağmen elimizdeki tüm imkanlarla kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.



85 bin tonun üzerinde yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik.



Soykırım suçlularının hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık.

"HER ALANDA ÇOK DAHA İYİ BİR SEVİYEDEYİZ"

Asya ile Avrupa'yı birleştiren, zengin tarihiyle bu kadim şehirde sizleri misafir etmek benim için büyük bir bahtiyarlık kaynağıdır.



40 yıl süresince nice sıkıntıların, zorlukların üstesinden geldik. İmkansız görülen nice başarılara imza attık. Ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. Bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok daha iyi bir seviyedeyiz.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR: ACI, ZORLUK,ÇİLE..."

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. Kanla, gözyaşıyla ve zulümle anılır hale geldi. Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve Filistin topraklarında çokça acı gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir, alçaklaşabilir diye birçok habere rastladık. 13 ayda 50 bin Filistinli şehit verdi.



13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı. Buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Siyonist rejim ve destekçileri 134 aydır her türlü zulmü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Gazze'nin aslanları ölüm makinesi İsrail'e kahramanca direniyor.



Bugün bir kez daha her türlü imkansızlığa rağmen hayatları pahasına topraklarınsa sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.

"SİYONİST SALDIRILARA EN İYİ YANIT FİLİSTİN'İN TANINMASIDIR"