Cumhurbaşkanı Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, "Sağlık kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz" dedi.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, bu kez 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için seferber oldu.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren ülkenin dört bir yanından bölgeye giden farklı branşlardan doktorlar, hemşireler, acil tıp teknikerleri ve ebeler, 11 ilde yüzlerce yaralı ve hastanın yaşama tutunmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sağlık camiasına önemli müjdeler verdi.

Deprem bölgesine 9 bin 59 sağlık personeli

"Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçiyle, 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız." dedi.

Kocaeli'ye yeni şehir hastanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarının devam edeceğini belirterek, Kocaeli'de yeni şehir hastanesinin açılacağı müjdesini verdi.

"Saldırılara rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz"

"Şehir Hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Yaralılarımıza özellikle hali hazırda 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet veriyor. Şehir Hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik rol oynadılar. Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şuan vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Bölgede 124 kamu hastanemizin 13'ü ağır hasarlıdır bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. Sağlam hastanelerimizde hizmete devam ederken 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Şimdi de inşallah Kocaeli'de yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.

"Tüm sağlık çalışanlarına sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bu sofralar, 85 milyonun birlikve beraberliğinin göstergesidir.



Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.

"Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor"

Hemen yanı başımızda akan kanın durması için Ukrayna ve Rusya arasında çalışmalarımızı südürüyoruz. Tam önümüzü görmeye başlamışken 6 Şubat'ta tarihimizin en kara gününü yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir. Aramızda o günü yaşamış sağlık çalışanlarımız var. Depremde hayatını kaybetmiş 505 sağlık personelimiz bulunuyor.



Halen 7 bin 731, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yaralılarımızla nasıl yakından ilgilendiğinizi biliyorum.

"Deprem konutlarının umutları nasıl yeşerttiğini görüyoruz"