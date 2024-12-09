Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kabine, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Kabinede, Türkiye'nin yakından takip ettiği Suriye'de başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla Beşar Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirildi.

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkı ile kardeş olduğumuza dikkat çekerek, "Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, hep merhamet nazarından yaklaştık, insani mülahazalarla hareket ettik. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Tekrar söylüyorum, Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Tüm kesimleriyle, tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur. Bir uçtan diğer uça Suriye'yi karış karış süsleyen türbeler, köprüler, çeşmeler, hanlar, camiler, bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizin nişaneleridir. " ifadesinde bulundu.

"SINIRI PAYLAŞTIĞIMIZ KOMŞULARIMIZA SIRTIMIZI DÖNMEMİZİ BİZDEN KİM BEKLEYEBİLİR?"

Açıklamalarının devamında 4,5 milyon Suriyelinin ülkemizde misafirimiz olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Evet, sınırlar ülkeleri fiziken birbirinden ayırabilir. Ama kalplere hangi güç sınır çizebilir? Asırlardır birlikte yaşadığımız aramızdaki sınır uzunluğu 910 kilometre. 910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşularımıza sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir? Kalbimizin bir yarısı Antep ise, Hatay ise, Şanlıurfa ise, diğer yarısı Afrindir, Haleptir, Hamadır, Humustur, Şam'dır.

"4,5 MİLYON SURİYELİ BİZİM EVİMİZDE MİSAFİR OLDU"

Aziz milletim, Değerli basın mensupları, Tarihin ve coğrafyanın bize hatırlattığı bu gerçekleri son 13 yıldır ülke ve millet olarak bizzat yaşadık, bir fiil tecrübe ettik. Komşumuzun evinde yangın çıktığında ilk koştuğu yer biz olduk. Devlet rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçan Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ilk önce bizim kapımızı çaldı. Az değil 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Bir dönem nüfusu 3 milyon 700 bine ulaşan ancak şimdi sayıları 2,9 milyona düşen Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca biz ensarlık yaptık. Bunu da açık söylüyorum. Yüksünerek, şikayet ederek değil, inancımızın ve komşuluk hukukumuzun gereği bunları memnuniyetle yerine getirdik.

"BU MİSAFİRPERVERLİK İNSANLIK TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK"