Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 bin vatandaşımız Ukrayna'dan tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin Türk'ün Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündemi değerlendirdi.

Ukrayna'ya devam eden Rus isgali ile bölgede yaşayan binlerce Türk'ün meraklı ailelerini de rahatlatacak bilgiler veren Erdoğan 5 bin Türk vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Erdoğan, "Ukrayna'daki 20 bin vatandaşımıza, diplomatik misyonlarımıza kayıtlı iletişim numaralarını arayarak ikazlarımızı yaptık. 22 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunduk. THY Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına gereken imkanı sağladı. Çatışmanın ertesi gününden itibaren otobüslerle tahliye işlemini başlattık.

Çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya ve ardından ülkemize getirecek çalışmanın içindeyiz. Halen Ukrayna limanlarında bulunan Türk bayraklı gemilerimiz, TIR'larımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. 5 bin vatandaşımız ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir." diye konuştu.