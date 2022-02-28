Euro
15.58
-0.33%
Dolar
13.85
0.42%
Altın
843.21
0.54%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
568.060
4.02%
BTXN Coin
37.01
-3.19%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 bin vatandaşımız Ukrayna'dan tahliye edildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin Türk'ün Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.
    • AA
    • 28.02.2022 - 20:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 bin vatandaşımız Ukrayna'dan tahliye edildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündemi değerlendirdi.

    Ukrayna'ya devam eden Rus isgali ile bölgede yaşayan binlerce Türk'ün meraklı ailelerini de rahatlatacak bilgiler veren Erdoğan 5 bin Türk vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

    Erdoğan, "Ukrayna'daki 20 bin vatandaşımıza, diplomatik misyonlarımıza kayıtlı iletişim numaralarını arayarak ikazlarımızı yaptık. 22 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunduk. THY Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına gereken imkanı sağladı. Çatışmanın ertesi gününden itibaren otobüslerle tahliye işlemini başlattık.

    Çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya ve ardından ülkemize getirecek çalışmanın içindeyiz. Halen Ukrayna limanlarında bulunan Türk bayraklı gemilerimiz, TIR'larımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. 5 bin vatandaşımız ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir." diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'nın atıldığı Mobil Dünya Kongresi iptal edilmeyecek
    Teknoloji

    Rusya'nın atıldığı Mobil Dünya Kongresi iptal edilmeyecek

    FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı
    Gündem

    FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Görüş Bildir