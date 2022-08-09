Petrol
95.98
-0.69%
Euro
18.2826
-0.09%
Dolar
17.889
-0.34%
Altın
1.032
0.15%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
417.178
-3.34%
BTXN Coin
7.58
-2.69%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu.
    • 09.08.2022 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu

    ​Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

    Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi.

    Liderlerle buluştu

    Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir  Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları na katılan ülkelerin lideriyle buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları na katılan ülkelerin lideriyle buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları na katılan ülkelerin lideriyle buluştu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları na katılan ülkelerin lideriyle buluştu #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları na katılan ülkelerin lideriyle buluştu #5


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Bolu'da zehirlenme vakalarının arttığı köyde, sudan numuneler alındı
    3. Sayfa

    Bolu'da zehirlenme vakalarının arttığı köyde, sudan numuneler alındı

    Emirhan İlkhan ve Rıdvan Yılmaz'dan altyapıya katkı
    Transfer dosyası

    Emirhan İlkhan ve Rıdvan Yılmaz'dan altyapıya katkı

    Görüş Bildir