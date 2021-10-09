Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği olduğunu söyleyerek gastronomisiyle Türkiye'ye değer katan Adana'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni'ne katıldı.

Festivalin mangal ateşini yakan Erdoğan, katılımcılara bir konuşma yaptı.

"ADANA BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK MARKAYA SAHİBİZ"

Erdoğan artık yemek yeme olayının karın doyurmanın çok önüne geçtiği bir sektöre dönüştüğünü belirterek "Artık yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde VİDEO

"ADANA'YA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Kökenine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıktıklarını söyleyen Erdoğan, "Adana, başlattığımız demokrasi ve kalkınma atılımının da en önünde yer almıştır. Bu şehirden asla ülkeye ve millete zarar getirecek iş çıkmaz. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, limanıyla, gastronomisiyle ülkemize değer katan Adana'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize düşen görev de o şehrin kalkınmasıdır. Adana'ya bu vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor, geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün burada Adana Lezzet Festivali'nde bir araya gelmiş olmamız şehrimizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışma, daha çok gayret etme kararlılığımızın bir ifadesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor.

Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim.

Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır: Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik.

Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız.

Adana'nın meşhur sıcağı sadece şehri değil, buradakilerin gönüllerini de ısıttığı için buradan memlekete zarar çıkmaz.

Festivalimizin Sıfır Atık prensibiyle düzenlenmesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde yeşil kalkınma devrimimizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum."