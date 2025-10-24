Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'da yapacağız

Türkiye'de yeni bir projenin daha tanıtımı yapıldı.

Milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Hangi ilde kaç konut yapılacağını ve evlerin nasıl olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2027'de de teslim edileceğini söyledi.

"Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin konutun İstanbul için ayrıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK

Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.



Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.



Aynı şekilde üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik. Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

GENÇLERE AYRI BİR BAŞLIK AÇILDI

Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum: Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de inşallah bu ülkenin gençleri inşa edecek. Türkiye yüzyılının mimarları, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihmandarları inşallah gençlerimiz olacak. Bu bakımdan gençlerimize ayrı bir önem veriyor, istikbalimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın üzerine titriyoruz.



500 bin sosyal konut projemize de çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.



Diğer taraftan, inşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek.



Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.

İSTANBUL'DA 15 BİN ADET KİRALIK KONUT BELİRLENDİ

Hassasiyet taşıdığımız bir diğer husus da şudur. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadıkları şehirlerden başka illere taşınmak durumunda kaldı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü, onarım ve yeniden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum.



Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu kez -bu çok önemli- kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz.



Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Proje çerçevesinde İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirledik.



Kiralık sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız.

"UYGUN ŞARTLARDA KONUTA ERİŞİMİN ÖNÜ AÇILACAK"

Konutlarımız, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde, tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek.



Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.



Bunun dışında da fahiş kira sorunuyla mücadelemiz sürecek. Burada yüzyılın konut projesindeki yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.



Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız.



Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız.

"MART 2027'DE TESLİM EDİLECEK"

Diğer taraftan, afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı da milletimizin istifadesine sunacağız. Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları, bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz.



Değerli kardeşlerim. Burada şunu da ifade etmek isterim: Yüzyılın konut projesi sadece evlerden oluşmuyor. Bu projeyle aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.



Bu konaklarda eski mahalle kültürümüzü tüm zenginliğiyle yaşatacak, farklı ihtiyaçlara cevap veren yeni ve canlı yapılar kuracağız. İnşa edeceğimiz 500 mahalle konağımızda; çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılarımız için etkinlik alanları, aile sağlığı merkezleri, camiler, kafeteryalar, el sanatları üretim merkezleri, taziye evleri, spor salonları ve misafirhaneler de yer alacak. Mahalle konaklarımız da şimdiden hayırlı olsun.



Rabbim daha nice eserleri, nice projeyi milletimize sunmayı bizlere nasip eylesin. Her birinize aşkınız, sevdanız için teşekkür ediyorum. Devrim niteliğindeki bu projede emeği geçen Çevre Bakanlığımızı ve TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.

81 İLDE YAPILACAK

İstanbul 100.000 Konut

Ankara 30.780 Konut

İzmir 21.520 Konut

Gaziantep 13.940 Konut

Konya 13.670 Konut

Şanlıurfa 13.190 Konut

Diyarbakır 12.170 Konut

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

2 AYRI BÜYÜKLÜKTE 2+1’LER VE 1+1 KONUTLAR YAPILACAK

İnşa edilecek evlerin 80,65 ve 55 metrekarelik evler olacak.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: %5

Engelli vatandaşlarımız: %5

Emekli vatandaşlarımız: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Gençler: %20

BAŞVURU KOŞULLARI

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

BAŞVURU VE KAMPANYA SÜRECİ

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilexek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

*İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

*İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

*İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

*İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

500 BİN KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI, 500 CAMİ, 500 ANAOKULU, 500 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.

TÜRKİYE’NİN SOSYAL KONUT PROJELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu.

50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.