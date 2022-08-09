Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok isim katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan töreni protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunları başlattı

Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.

"Hayırlı uğurlu olsun"

AA'nın haberine göre; besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - VİDEO