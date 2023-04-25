Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 bin bilim insanımızı memleketimize geri kazandırdık Twitter hesabından bir video paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de başlatılan Eve Dönüş Projeleri kapsamında 6 bin bilim insanının yeniden Türkiye'ye geri döndüğünü açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye'de son dönemde özellikle muhalif sosyal medya hesaplarında yurt dışına beyin göçü algısı oluşturuluyor.

Öyle ki havaalanından bilet paylaşarak 'Türkiye bir mühendis, doktor vs kaybetti' şakaları Twitter'da sık sık gündeme geliyor.

Eve Dönüş Projeleri

Buna karşın Türkiye 2018'de başlattığı Eve Dönüş Projeleri ile bunun tam tersine bir politika izliyor.

Bu projeler kapsamında zamanında eğitim almak için yurt dışına çıkmış ve akademik hayatına orada devam eden binlerce bilim insanı Türkiye'ye geri döndü.

Bu konudaki çalışmalar bir video haline getirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu videoyu Twitter hesabında paylaştı.

"6 bin bilim insanımızı memleketimize geri kazandırdık"

Erdoğan paylaşımına "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık.

Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." notunu ekledi.