Haber Merkezi

Türkiye, asrın felaketinde tek yürek oldu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can aldı.

Toplamda 11 ilde hissedilen depremin ardından yaralar hızla sarıldı.

DEVLET VATANDAŞININ YANINDA YER ALDI

Devletin tüm imkanları ve kurumları afet bölgelerine seferber edilirken, milyonlarca vatandaş da ihtiyaç malzemeleri için harekete geçti.

Yapılan çalışmalarla birlikte depremzedelerin zorlu günleri el birliğiyle aşıldı.

ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

Bugün de dünya tarihinde eşi benzeri nadir görülebilecek felaketin ikinci yıl dönümünde vatandaşlar kayıplarını yad ediyor.

Depremin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afetin en fazla etkilediği illerden birisi olan Adıyaman'a gitti.

YATIRIMLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

"6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü tazeliğiyle hatırlıyoruz" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

"EVİNE GİRMEYEN BİR VATANDAŞ DAHİ KALMAYACAK"

Deprem bölgesine 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Şehirleri ayağa kaldırıyoruz. Evine girmeyen bir vatandaş dahi kalmayacak." diye konuştu.

"DEVLET BURADA DİYE CEVAP VERDİK"

Konuşmasında muhalefete de sert tepki gösteren Erdoğan, "Depremde siyasi menfaat devşirip devlet nerede diye soranlara işte devlet burada diyerek net cevap verdik." ifadelerini kullandı.

"DEPREM TURİSTLERİ GİBİ OLMADIK"

Erdoğan, "Herkes tek yürek tek bilek oldu. Devleti evsiz kalan analarımızın babalarımızın elini tutarken gösterdik. Sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımız ile kamu görevlilerimiz ile gösterdik. Deprem turistleri çekip gittikten sonra gece gündüz süren ihya çalışmaları ile gösterdik. İnşa edilen okul ve hastaneler ile, verilen teşviklerle gösterdik" dedi.

"HÜRMET VE MUHABBETLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Çelikhan’dan Besni’ye, Gölbaşı’ndan Kahta’ya, Gerger’den Sincik’e, Adıyaman’ın tüm ilçelerinde, tüm köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Şu an bizleri canlı bağlantıyla takip eden, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki kardeşlerime aynı şekilde buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

"YİTİRDİĞİMİZ CANLARI KALBİMİZDE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün Sahabeler şehri, alimler yurdu, arifler diyarı Adıyaman’dayız. Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin 2. sene-i devriyesinde siz kardeşlerimizle bir aradayız. Sözlerimin hemen başında, 6 Şubat asrın felaketinde yitirdiğimiz 53 bin 737 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını, aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Rabbim ülkemizi ve milletimizi böyle afetlerden muhafaza buyursun diyor, deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabr-ı cemil diliyorum. Yine bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen’e de Allah’tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum. Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalbimizde hissediyor, hem de devletimizin desteği, milletimizin dayanışmasıyla deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 6 Şubat’ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar sadece bu illerdeki insanlarımızı değil, 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi.

"BİR AN OLSUN ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIK"

Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyona aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreğimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle, kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personele tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik.

"584 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, aynaya bakmadan "bize ne yaptınız?" diye soranlara özetin özeti mahiyetinde bazı rakamları burada kısaca hatırlatmak istiyorum. Bakınız, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları dahi kimi zaman yıllar alırken biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. İki hafta önce, 24 Ocak'ta 201 bininci yuvamızın anahtarlarını Malatya'mızda hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve işyerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

"SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Deprem bölgemizin tamamında, toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. Dikkatinizi çekelim. Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün depremzede şehirlerimizde Türkiye'nin çevresini baştan başa dolaşacak uzunlukta bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesindeki hizmetlerin aksamaması ve hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte diğer bakanlarımız ve belediyelerimiz de olağanüstü bir çaba gösterdi. Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk.

"YARGI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık, toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. Bölge genelinde 557 acil yardım istasyonunun yanı sıra 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve üç helikopterimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile bin yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nin projeleri bitti. İnşallah yıl içinde de ihaleleri yapılacak. Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta bir yargı seferberliği başlattık. Bine yakın hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. Bölgede toplam 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Bir diğer önemli meselemiz malum, eğitimdi. 11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168’e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı, 115 okul ve 1582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul ve 3 bin 119 dersliğin de güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE HİZMETE AÇACAĞIZ"

Şurası bir gerçek ki ulaşım olmayan atılan her adım yarım kalır. Karayolu, havayolu, demiryolu, denizcilik ve haberleşme alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 8 ilde 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı. Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam ediyoruz. Demiryollarında hasar gören 1275 kilometre uzunluğundaki hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti. Kalan kısmı da kısa süre içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Hatay Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü.

"SANAYİCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK"

Deprem bölgesindeki işletmelerin, sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi pek çok alanda yanında olduk. Depremden etkilenen 11 ilimizde, 15 Organize Sanayi Bölgesi ve 17 Sanayi Sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık. 9 ilimizde 3'ü Organize Sanayi, 1'i Endüstri Bölgesi olmak üzere 34 adet sanayi alanı ilan ettik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik. Kalkınma ajanslarımızla afet illerimizde 1655 projeye 3 milyar lira, bölge kalkınma idarelerimizle 132 projeye 1,1 milyar lira kaynak aktardık.

"73 BİN KART DAĞITTIK"

İçişleri Bakanlığımız 59 vali olmak üzere 708 mülki idare amiriyle 142 bin 500 güvenlik personelini bölgede görevlendirdi. Arama-kurtarma ve enkaz çalışmalarından, iaşe ve ibate hizmetlerine, geçici barınma alanlarının kurulumundan ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine, geniş çaplı koordinasyon faaliyetleri yürüttü. Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın gıda market alışverişleri için 73 bin kart dağıttık. 2025 itibariyle 363 bin haneye toplam 34,5 milyar lira kira desteği verdik. Taşınma destek, kira, tahliye, vefat yardımı ve diğer destek ödemelerinin toplamı 150 milyar liraya yaklaştı.

"23 BİN DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE BURS VERDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlikte Toplum Yararına programımız çerçevesinde 15 milyar lira tutarında 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik. Kısa çalışma ödeneğiyle 111 binden fazla kişiye toplam 1 milyar liralık ödeme yapıldı. Gençlik ve Sporda 23 bin 692 depremzede öğrencimizin öğrenim kredisini karşılıksız bursa dönüştürdük. 18 bin afetzede öğrencimize de yeni eğitim öğretim yılında öğrenim bursu tahsis ettik. Deprem bölgemizin dört ilindeki toplam 9 bin 710 yataklı 9 yeni öğrenci yurdumuzdan üçünün inşası tamamlandı, altısının yapımı devam ediyor. 8 şehrimizdeki 10 bin 500 yatak kapasiteli 8 yeni öğrenci yurdumuz ise proje aşamasında, bunların yapımına kısa sürede başlayacağız.

"AİLE VE GENÇLİK FONUYLA GENÇLERİMİZE DESTEK OLDUK"

Diyanet İşleri Başkanlığımız bölgede zarar gören camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın onarımı ve inşası için 156 milyon liralık yardımda bulundu. İlköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki 7 bin 90 öğrenciye, 10 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığımız depremde hasar gören farklı illerimizdeki 12 Cemevinin bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarını yaptı, 377 vakıf kültür varlığının restorasyonuna başladı. Aile Bakanlığımız 4,1 milyon vatandaşımıza psikososyal destek sundu. Aile ve Gençlik fonundan yeni evlenen 5 bin 653 çifte 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz kredi desteği verdi. Deprem bölgemizdeki 16 kadın konuk evinde 18 bin 201 afetzedeyi misafir etti. Son 2 yılda 11 ilde toplam 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. İçme ve tarımsal sulama için 20 milyar liralık yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız.

"HAYVANLARINI KAYBEDENLERİN ZARARINI KARŞILADIK"

Hayvanlarını kaybedenlerin zararlarını karşıladık. Deprem illerinde 335 bin çiftçiye 4,8 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi gerçekleştirdik. Depremde zarar gören İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarımını 1,3 milyar liralık maliyetle 2024 yılında tamamladık. Deprem bölgesinin zarar gören tarım altyapısının iyileştirilmesi konusunda Dünya Bankası ile bir kredi paketi imzaladık. Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.

"ENERJİ ÇALIŞMALARINA DESTEK OLUNDU"

Enerjide elektrik, doğalgaz, petrol, iletim, dağıtım veya depolama hatlarında deprem sebebiyle 24,1 milyar liralık hasar oluşmuştu. Enerji altyapısındaki hasarların giderilmesi için kamu ve özel sektör tarafından 2024 yılı sonu itibariyle 19 milyar liralık yatırım yapıldı. Savunma sanayinde birçok kritik üretim tesisinin yatırımına başlandı. Belediyelerimiz tarafından da çok sayıda yatırım, hizmet, eser ve proje şehirlerimize kazandırıldı, destek olundu, çalışmalara katkı verildi. Adıyaman özelinde ihya ve inşa çalışmaları kapsamında şimdiye kadar eğitimde 555 derslik yaptık, 684 dersliğin de yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz geçtiğimiz kasım ayından itibaren hasta kabulüne başlamıştı.

ALTINŞEHİR'E HASTANE MÜJDESİ

Yine 50 yataklı Çelikhan Acil Durum Hastanemizi tamamladık ve bu ay vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yapımı süren 150 yataklı Adıyaman Merkez yeni devlet hastanemizi bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Altınşehir bölgemizde 100 yataklı devlet hastanesi projemizi yatırım programımıza aldığımızın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem sonrası şehrimizde 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplamda 31 bin 406 konut teslim ettik. İnşallah kalanlarını da bir sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehrimizde 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan Adıyaman ve Besni Millet Bahçelerini tamamladık. Kahta Sahil Yolu Millet Bahçemizin çok az bir işi kaldı. Sugözü Millet Bahçemizde de proje aşamasındayız.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA DEPREMZEDELERİN YANINDA OLDU"

Söz verdiğimiz Sincik-Malatya yolu ve Adıyaman-Çelikhan yollarının da ihalelerini gerçekleştirerek yapım çalışmalarını başlattık. Besni İl Yolu, Gölbaşı-Adıyaman Kahta Yolu, Kahta Narince-Siverek Yolu, Narince-Gerger İl Yolu, Besni Araban Yolu İkmal işi gibi 9 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Daha burada saymaya kalksak saatler alacak nice çalışmayı projeyi eseri yatırımı Adıyaman'a ve depremin yıktığı şehirlerimize kazandırdık. Şunu bir kez daha açık ve net ifade etmek durumundayım. Devletimiz tüm birimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. İnşallah olmaya da devam edecek. Biz deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyanlardanız.

"BÜYÜK BİR İNŞA VE İHYA HAMLESİNE İMZA ATTIK"

Muhalefetin hafsalasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki gün buralara gelip konuşmakla olmaz, sürekli eleştirerek sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez. Hükümetimizin belediyelerimizin, hayırseverlerimizin icraatları ortada. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine 2 yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık.

"ELİMİZİ BURALARDAN ASLA ÇEKMEYECEĞİZ"