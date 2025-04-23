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Haber Merkezi

İstanbul 6.2 şiddetinde deprem ile sarsılırken, İstanbullular ise büyük panik yaşadı.

Megakentte yaşanan deprem sonrası uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFAD BİNASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul AFAD binasına geldi.

İSTANBUL'DA 6,2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Megakent art arda 4 depremle sarsıldı.

Çevre illerden de hissedilen depremler büyük paniğe neden oldu.

İnsanlar sokaklara dökülürken konuya ilişkin açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi.

6.2'LİK SARSINTININ ARTÇILARI

Yapılan açıklamada İstanbul'un 6.2 ile sallandığı duyuruldu.

Bu büyük depremle birlikte artçı sarsıntılar da art arda geldi.

AFAD verilerine göre 6,2'lik büyük depremden önce 3.9 olmak üzere, sonrasında da 5.9, 4.9 ve 4.4'lük artçılar hissedildi.