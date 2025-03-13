Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi.

Her zaman yardıma ihtiyacı olanlara Türkiye'nin el uzattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"MAZLUMA EL UZATMAK İÇİN ORADAYIZ"

13-20 Mart tarihleri arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. İyiliği her zaman teşvik edeceğiz. İyilik çınarının derinlere kök salması için mücadele vereceğiz. İyilik, insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak hayat tarzımızdır.



Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin kahraman evlatlarına sahip çıktık. Gazzeli mazlumlara destek olduk. Filistin mücadelesine terör örgütü iftirası atarlarken biz BM Genel Kurulu'nda insanlığın ortak kürsüsünde, Filistin davasına destek verdik. Suriye'de, Gazze'de, Somali'de mazlumların yanında yer aldık.



Nerede yıkım, gözyaşı, varsa biz mazluma el uzatmak için oradayız. Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız.

"MİLLETİN EVİNE HOŞ GELDİNİZ"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, başkanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bu güzel iklimde sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Misafirlerimizi selamlıyor ve kendilerini külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyor ve bu mukaddes günlerin hayır getirmesini yürekten temenni ediyorum.



Bundan 13 gün önce idrakine nail olduğumuz Ramazan'ın gelişi de gidişi de mümin gönüller için bayramdır. Rabbim bu müstesna günleri layıkıyla ihya etmeyi nasip etsin. Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8'incisini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE DİYANET VAKFI, ZOR DURUMDA OLANLARA MİLLETİMİZİN YARDIM ELİNİ UZATIYOR"

28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.



Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor. Eğitimden insani yardıma başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı.



Asırlar boyunca medreselerimiz, hanlarımız, çarşılarımız ve daha niceleri... Mürekkebi kurumayacak ihya mühürleridir. Türkiye Diyanet Vakfı vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli rol üstleniyor. Türkiye'de ve 11 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor.



Savaş, afet sebebi ile zor durumda olanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor.



Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vazifesini başarıyla sürdürüyor. Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini bu millete ve bu ümmete göstermesin.

"İYİLİK SANCAĞINI TAŞIYACAĞIZ"