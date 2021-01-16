Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Toplu Açılış Töreninde yaptığı açıklamada, "80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile uğraşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Toplu Açılış Törenine video konferans yöntemiyle bağlandı.

Erdoğan, açılışını canlı bağlantıyla yaptığı törende önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin hayallerine ulaşması için gece-gündüz çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, pek çok engelin üstesinden gelindiğini söyledi.

"80 SENEDİR TÜRKİYE'NİN BAŞINA MUSALLAT OLAN TAKOZ MUHALEFETLE MÜCADELE ETTİK"

"Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık" diyen Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye sert göndermelerde bulundu.

"80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile mücadele ettik" diye konuşan Erdoğan, ülkeye kazandırılan eserlerin muhalefet tarafından küçümsendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 senelik takoz muhalefetle mücadele ettik- İZLE

"TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI 18 YILINI YAŞATTIK"

Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde, Türkiye'nin projelerini ara vermeden bitirdiğini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile de mücadele ettik. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için nice haber uydurdular.

"YATIRIMLARIN DURMA NOKTASINA GELDİĞİ DÖNEMDE ASLA REHAVETE KAPILMADIK"

Savunma sanayimizde dışa bağımlılığı azaltacak projeleri küçümsediler, karaladılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık."