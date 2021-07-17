Erzurum'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını yaptı.

Şehir hastanesinin 979 milyon bedelle yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurum'a 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Şehir Hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapılıp işletilmektedir. Güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"ERZURUM ANLATILMAZ, ERZURUM YAŞANIR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok."

Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır. 1050 kişilik yurt binasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 979 milyonluk Erzurum Şehir Hastanesi'ni açtı VİDEO

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32 YENİ OKUL HİZMETE AÇILDI

Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan meydanı, kentsel dönüşüm kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.

Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.





19 YILDA ERZURUM'A 30 MİLYARLIK YATIRIM

Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müktesebatımız var. 19 yılda Erzurum'a eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar lira hizmette bulunduk. Eğitimde 3824 adet yeni derslik kazandırdık. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira kaynak aktardık.





10 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

10 millet bahçesi projemiz var. Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli'nde ışık göründü, bu yıl tamamlıyoruz. Palandöken Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projemiz ve kent için tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Erzurum'a 6 baraj, 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.

Çiftçilerime yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. 380 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerime toplam 2 milyar lira tarımsal destek verdik. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti olarak saymaya çalıştığım hizmetleri anlatmakla bitiremiyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde""