Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu torununu kucağına aldı

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci çocuğu dünya geldi.
Güzel haberin ardından hastaneye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar çiftini ziyaret etti.
Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Asım Özdemir adı verildi
Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
9'uncu kez dede oldu
Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden de 3 torunu bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede olmanın sevincini yaşadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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