Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalini şampiyonlukla kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.