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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
    • AA
    • 21.06.2021 - 00:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalini şampiyonlukla kapattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

    "CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı #1

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