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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
- AA
- 21.06.2021 - 00:48
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalini şampiyonlukla kapattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.