Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayınladı.

ensonhaber.com ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, TSİ 01.30'da başladı. Şampiyonluk müsabakasında Filenin Sultanları'ndan tarihi bir zafer geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Böylelikle dünya sıralamasında da ilk basamağa çıkmış oldu. "En kalbi duygularımla tebrik ediyorum" Gurur dolu galibiyetinden ardından tebrik mesajları yağarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu #FileninSultanları’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.