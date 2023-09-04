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Filenin Sultanları, gücünü bir kez daha dünyaya duyurdu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’nin göğsünü yeniden kabarttı.

Milliler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Maç, tüm Türkiye’de tek solukta takip edildi.

Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu

İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi.

Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi.

Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebriklerini iletti

Tüm Türkiye'nin gururlandığı anlarda tebrikler arka arkaya geldi.

Bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı arayarak tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filenin Sultanları arasında samimi görüntüler oluştu.

"Çok çekişmeli bir maç oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanlarını tebrik ederek şöyle dedi:

Tebrik ediyorum. Maçı başından sonuna izledik, çok çekişmeli bir maç oldu. Beşinci set çok daha çekişmeliydi, tüm bunlara rağmen şampiyonluğu yakalamış olmanız ülkemiz için iftihar vesilesi oldu. Daha nice şampiyonluklara inşallah. Oradaki arkadaşlara ailece tebriklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Daha sonra inşallah İstanbul'da bir araya geliriz. Tebrik ediyorum, kutluyorum.