Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M uçakları için yapılan bakım tesislerinin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılacak açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

"ÜLKEMİZİ SAVUNMA SANAYİNDE DIŞA BAĞIMLILIKTAN TAMAMEN KURTARINCAYA KADAR YATIRIMLARA DEVAM"

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M uçakları bakım tesisleri açılışına katıldı VİDEO

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"BİRİLERİNİN 'PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR' DİYEREK KARALADIĞI PROJELER, TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN GELECEĞİNE YAPILAN EN KRİTİK YATIRIMLAR"

Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız. Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır."